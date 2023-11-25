Санкт-Петербург, 25 ноября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. После продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончалась заслуженная артистка России, сыгравшая в таких кинокартинах, как «Бумбараш» и «Уходя — уходи», Наталия Дмитриева. Об этом сообщила пресс-служба Молодёжного театра на Фонтанке, в котором актриса проработала 43 года.

Кадр из к/ф «Уходя — уходи». реж Виктор Трегубович. 1978г. СССР Актриса Наталия Дмитриева

«Дмитриева была человеком удивительной эрудиции, разнообразных интересов, обладала невероятной широтой души, способностью воспринимать мир во всём его многообразии. Коллеги из Молодёжного театра всегда будут помнить её как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надёжного партнёра и друга. Эту потерю будет невозможно восполнить. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими», — сказано в публикации театра.

Наталия Дмитриева родилась 28 июня 1945 года в послевоенном Ленинграде. В 1968 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1968 по 1979 год Дмитриева играла в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом). В 1980 году артистка перешла в труппу Молодёжного театра на Фонтанке и прослужила ему 43 года.

За время своего профессионального пути Дмитриева сыграла в десятках спектаклях, а также снялась в более 40 советских кинофильмах, среди которых «Бумбараш», «Уходя — уходи», «Прогулка, достойная мужчин», «Невозвращенец».