Лондон, 25 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. ВСУ не могут не только вести контрнаступление, но даже остановить наступление ВС РФ — из-за того что западные страны не присылают достаточного количества артиллерийских снарядов «натовского» калибра 155 мм, отметили 25 ноября в своей публикации обозреватели Telegraph.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских войск, ни сама наступать в будущем», — сказано в материале.

Ранее западные политики пообещали Киеву предоставить 1 млн снарядов, но выполнить это обещание не могут — из-за проблем с производством и из-за необходимости параллельно с Украиной оказывать военную помощь ещё и Израилю, добавили авторы.

10 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить обещание поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, поскольку с момента предоставления обещания истекла половина срока, а Украина получила лишь 30% от предполагаемого объёма.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя вопрос о выполнении Евросоюзом обещания по поставке на Украину миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года, переложил ответственность на власти стран — членов ЕС, отметив, что у Евросоюза в целом нет «собственного склада боеприпасов для нужд Украины».

Новые поставки западного оружия на Украину лишь продлевают агонию киевского режима, положение власти на Украине и ситуация на линии фронта находятся на грани полного коллапса, отмечал ранее посол России в США Анатолий Антонов.