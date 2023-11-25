Челябинск, 25 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1.

ХК «Меиаллург»

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Никита Михайлис, Данила Юров и Архип Неколенко. У «Спартака» точным броском отметился форвард Андрей Локтионов.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 52 очка после 36 матчей. «Спартак» с 49 очками после 36 игр является лидером Западной конференции и идёт на втором месте в общей таблице.

Для «Металлурга» эта победа стала десятой подряд. «Спартак» потерпел третье кряду поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3. В составе магнитогорской команды хет-трик оформил нападающий Александр Петунин.

Михайлис в этом матче забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Он повторил рекорд КХЛ, став восьмым игроком в истории лиги, набравшим шесть очков в одной игре.