Магнитогорск, Челябинская область, 23 ноября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:3.

Официальный канал хоккейного клуба «Металлург»

В составе «Металлург» хет-трик оформил нападающий Александр Петунин. Ещё по шайбе забросили защитник Робин Пресс и форварды Данила Юров и Никита Михайлис.

Михайлис, помимо гола, отметился пятью результативными передачами.

У «Трактора» отличились защитник Мэдисон Боуи, оформивший дубль, и нападающий Виталий Кравцов.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 50 очков после 35 матчей. «Трактор» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 40 очками после 34 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября екатеринбургский «Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:4. «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.