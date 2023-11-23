Магнитогорск, Челябинская область, 23 ноября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав шесть очков в одном матче.

Официальный канал хоккейного клуба «Металлург»

Во встрече с челябинским «Трактором», которая прошла 23 ноября, Михайлис забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Он и стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим шесть очков в одной игре. Ранее это удавалось Александру Радулову и Стефану Да Коста (ЦСКА), Илье Ковальчуку и Никите Гусеву (СКА), Альберту Лещёву («Атлант»), Брэндону Боченски («Барыс») и Райану Гундерсону («Йокерит»).

Как ранее сообщало ИА Регнум, магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3. Михайлис набрал шесть очков, забив гол и отдав пять результативных передач, а нападающий Александр Петунин оформил хет-трик.