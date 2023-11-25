Москва, 25 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что задачей России является обеспечение безопасности своих граждан. Так он ответил на угрозу главы Службы безопасности Украины Василия Малюка уничтожить Крымский мост.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Новиков напомнил, что Крымский мост являлся объектом атак.

«Конечно, от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать такого рода вещи. Когда люди не брезгуют акциями, в результате которых жертвами могут оказаться мирные жители — дети, старики, женщины, это, конечно, является неприемлемым и ещё раз подтверждает террористический характер нынешнего киевского режима», — приводит его слова Lenta.ru.

Он указал на то, что России остаётся лишь одно — решать задачи демилитаризации и денацификации Украины и обеспечивать безопасность своих сограждан.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов». В своём интервью Малюк напомнил о прошлых терактах на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле текущего года, в котором украинские спецслужбы использовали морские дроны Sea Baby. По словам главы СБУ, после атак мост перестал «полноценно функционировать». Затем Малюк сказал, что мост «обречён», а Россию ждут «новые сюрпризы».

Ранее, представители киевских властей, включая главу режима Владимира Зеленского, заявляли, что считают гражданский объект «законной военной целью».