Киев, 25 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов». Об этом руководитель службы рассказал в эфире украинского телеканала.

Известия/Александр Полегенько

В своём интервью Малюк напомнил о прошлых терактах на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле текущего года, в котором украинские спецслужбы использовали морские дроны Sea Baby. По словам главы СБУ, после атак мост перестал «полноценно функционировать». Затем Малюк сказал, что мост «обречён», а Россию ждут «новые сюрпризы».

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года. Тогда на автомобильной части сооружения взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролёты моста. Погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости от подорвавшегося грузовика.

Второй теракт на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года. Тогда Украина атаковала мост морскими дронами. В результате атаки погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока. Он уточнил, что за это время были демонтированы два повреждённых пролёта и надвинуты новые, движение по левой части было открыто 14 сентября.

Хуснуллин добавил, что правую часть планировали восстановить 1 ноября.

Как передавало ИА Регнум ранее, представители киевских властей, включая главу режима Владимира Зеленского, заявляли, что считают гражданский объект «законной военной целью».