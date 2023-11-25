Москва, 25 ноября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Ещё примерно 500 российских граждан ожидают эвакуации из сектора Газа у КПП «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщил журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ.

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По его словам, очень много людей ожидают перехода через границу. Среди них много россиян.

«Осталось ещё 500 человек», — рассказал Салха «РИА Новости».

Сам врач около трёх суток добирался от дома до пропускного пункта «Рафах». Он рассказал, что на выходе по так называемому безопасному коридору лежат трупы мирных жителей.

По его словам, в секторе Газа положение очень сложное и тяжёлое. Возле больницы «Назер», где он работал, падали снаряды, хотя военных там не было.

«Там много мёртвых людей. Бомбили», — добавил врач.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 ноября спецборт МЧС доставил в Москву из Каира ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего в Россию доставили более 760 человек.