Киев, 25 ноября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. На Украине, в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима, в ночь на 25 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробности инцидентов не приводятся.

Информации о повреждённых объектах, так же как и о возможных пострадавших при взрыве, нет. Местные власти произошедшее не комментировали.

В подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 ноября второй раз за сутки сирены воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области Украины. Кроме того, тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

ВС РФ за прошедшую неделю удалось отразить десять атак Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял более 740 военных.