Киев, 24 ноября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Вечером 24 ноября в двух областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

Второй раз за сутки сирены прозвучали в Николаевской области Украины. Кроме того, тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Воздушная тревога в регионах прозвучала одновременно — в 22:33 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в трёх областях Украины в ночь на 23 ноября объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов были слышны в Кривом Роге, а также в Николаевской области.

В Министерстве обороны сообщили, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по журналистам из России, которые находились в Запорожской области. Погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

Российские военные отразили 58 атак ВСУ на пяти направлениях на минувшей неделе.