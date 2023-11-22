Киев, 23 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. В трёх областях Украины в ночь на 23 ноября объявили воздушную тревогу. Звуки взрывов были слышны в Кривом Роге, а также в Николаевской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Так, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит сигнал тревоги.

Очевидцы сообщили о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.

Также звуки взрывов были слышны в Кривом Роге.

Подробностей не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, старший мичман Военно-морского флота РФ Денис Никитин геройски погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ.

Киевские боевики 10 ноября атаковали базу Черноморского флота в Крыму. С помощью противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ нанесли удар по Черноморскому флоту. Одновременно с этим в бухту Узкая проникли четыре безэкипажных катера. В попытке спасти свой катер 42-летний Денис Никитин погиб.

В Министерстве обороны сообщили, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по журналистам из России, которые находились в Запорожской области. Ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.