Калуга, 24 ноября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В Калуге прошла церемония торжественного закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти-2023». В мероприятии, которое было приурочено к 10-летию поискового движения России и 35-летию его официального признания на государственном уровне, участвовали более 200 поисковиков из 61 субъекта РФ.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и подчеркнул ценность поисковой работы.

«Вы занимаетесь исключительно важным, благородным делом — участвуете в поисковых экспедициях во всех регионах страны, которые затронула Вторая мировая война. Ваша работа вносит огромный вклад в изучение героических страниц отечественной истории, воспитание молодёжи. И конечно, она находит поддержку и живой отклик в сердцах людей. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — отметил глава государства.

Церемония началась с традиционного митинга и возложения цветов на площади Победы в Калуге, где захоронены останки безымянных курсантов, павших смертью храбрых в сражениях на Ильинском рубеже.

В мероприятии принял участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который отметил, что работа поисковиков вызывает глубокое уважение, а поисковое движение — является одним из самых чистых и благородных в России.

Он добавил, что за последние 35 лет подняты более 230 тыс. павших советских солдат и офицеров, около 13 тыс. имён погибших восстановлены.

В рамках мероприятия прошла церемония передачи солдатского медальона Дубровина Павла Ивановича, найденного в 1997 году в Тверской области. Только в текущем году удалось расшифровать вкладыш с помощью современных технологий. Солдатский медальон был передан двум правнучкам красноармейца Анастасии Алёхиной и Анне Королёвой.

Также состоялась передача ордена Красной Звезды родственникам ветерана Суслакова Александра Сергеевича — внучке Надежде Синициной и правнучке, олимпийской чемпионке 2022 года фигуристке Виктории Синициной.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября на Всероссийском семинаре «Без срока давности» в Великом Новгороде собрались 200 молодых патриотов из 45 регионов России. Лидеры патриотических объединений, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники патриотических центров и многие другие прибыли в Новгородскую областную филармонию, чтобы обсудить темы сохранения памяти жертв фашистских захватчиков и их сторонников в годы Великой Отечественной войны и обменяться опытом реализации военно-патриотических мероприятий.