Москва, 20 октября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. На Всероссийском семинаре «Без срока давности» в Великом Новгороде 19 октября собрались 200 молодых патриотов из 45 регионов России. Лидеры патриотических объединений, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники патриотических центров и многие другие прибыли в Новгородскую областную филармонию, чтобы обсудить темы сохранения памяти жертв фашистских захватчиков и их сторонников в годы Великой Отечественной войны и обменяться опытом реализации военно-патриотических мероприятий.

ФГАИС «Молодежь России»

Зампредседателя новгородского правительства Оксана Белокрылова на открытии мероприятия зачитала приветствие от полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана. В нём он отметил, что с течением времени в Европе всё сильнее начинают героизировать нацизм.

«Активно предпринимаются попытки превратить ложных героев в настоящих, когда приспешников фашистов чествуют на самом высоком уровне. Мы обязаны противостоять подобным попыткам искажения истины и отрицания преступной роли нацизма. Это наша с вами ответственность», — говорится в сообщении.

Реализация проекта «Без срока давности» играет большую роль в сохранении исторической правды, добавил Гуцан.

ФГАИС «Молодежь России»

Образовательная программа семинара включает четыре блока, особое внимание уделили тренерскому блоку, где в ходе работы с тренерами участники подготовят рекомендации по использованию в педагогике материалов проекта «Без срока давности» и разработают план реализации проектов на 2024 год, а также методические рекомендации при взаимодействии с правоохранительными органами по тематике геноцида.

Как заявил руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько, проект отражает вклад каждого неравнодушного человека в сохранение истории.

ФГАИС «Молодежь России»

«Я благодарю вас, что вы принимаете участие в проекте. Очень хочется, чтобы за эти четыре дня вы нашли новых единомышленников и рассказали уже о тех наработках проекта, которые есть в ваших регионах, ваших общественных организациях, школах и вузах», — обратился он к собравшимся.

ФГАИС «Молодежь России»

На открытии семинара наградили финалистов исследовательского конкурса «Семейная память». Вместе со своими научными руководителями они отправятся в патриотические туры по местам боевой славы родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и посетят музеи и исторические объекты. Из общего числа отобрали 12 работ с наиболее чётко поставленными целями. В маршрутном листе победителей такие города, как Воронеж, Благовещенск, Калининград и Волгоград.

ФГАИС «Молодежь России»

Семинар организовали программа Роспатриот совместно с Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и комитетом молодёжной политики Новгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в рамках проекта «Без срока давности» вышли документальные фильмы «Севастопольские трагедии» и «Крым, кровью умытый», рассказывающие об оккупации Севастополя и Крыма в годы Великой Отечественной войны. Первыми зрителями стали жители и гости Севастополя. На премьеру собрались историки, литераторы, члены экспертного сообщества, журналисты, учащиеся школ и простые зрители.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» — самая крупная организация по архивной поисковой работе. Движение создали в 2013 году, и оно объединило более 45 тыс. поисковиков в составе более полутора тысяч поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 83 субъектах федерации. За восемь лет работы организации её участники подняли останки более 190 тыс. советских солдат и офицеров и установили более 10 тыс. имён защитников Отечества.