Москва, 24 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, сообщил журналистам 24 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

«Своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос, когда состоится следующее послание.

В 2023 году Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Песков также сообщил, что большая пресс-конференция президента состоится в скором времени. Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что в 2023 году два мероприятия, большая пресс-конференция и прямая линия, будут объединены. Дата уже определена, о ней сообщат позднее, сообщал Песков.

В своём послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент прокомментировал ход специальной военной операции, анонсировал новые меры поддержки участников СВО, рассказал о ситуации в российской экономике, а также прокомментировал ряд внешнеполитических тем, в том числе анонсировал приостановку Россией участия в ДСНВ.

Послание длилось 1 час и 45 минут и закончилось словами о том, что Россия ответит на любые вызовы, потому что «все мы одна страна, один сплочённый народ, мы уверены в своих силах, правда за нами».