Москва, 24 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в скором времени. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Владимир Путин

Отвечая журналистам на вопрос, когда стоит ожидать большую пресс-конференцию Путина, Песков сказал: «Скоро».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента заявил, что прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят. В Кремле также уточнили, что определились с датой мероприятия. О ней сообщат позднее.

В совмещённом формате два крупных мероприятия с участием Владимира Путина состоялись 17 декабря 2020 года. Большая пресс-конференция тогда шла 4 часа 34 минуты и едва не стала рекордной по продолжительности. В 2008 году Путин общался с журналистами всего на шесть минут дольше.