Москва, 9 ноября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до конца года проведёт и традиционную прямую линию, и большую пресс-конференцию: два мероприятия объединят в одно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

Совмещённый формат

В Кремле уже определились с датой мероприятия, сообщил Песков 9 ноября журналистам. Он заверил, что его своевременно анонсируют.

«Это будет совмещённый формат. Да, это будет в этом году», — заявил пресс-секретарь президента.

Путин проводит прямые линии и пресс-конференции много лет

Путин с 2001 года проводит и прямую линию, и большую пресс-конференцию. В ходе прямой линии глава государства отвечает на вопросы граждан, откликается на их жалобы и просьбы, зачастую сразу же отдавая поручения чиновникам.

В начале большой пресс-конференции президент, как правило, говорит об основных экономических и социальных показателях. Затем у журналистов появляется возможность задать вопросы.

В 2022 году Путин не проводил прямую линию. В 2021 она прошла 30 июня в формате онлайн, президент тогда ответил на 68 вопросов. В основном в этой программе, уже девятнадцатой по счёту, говорили о вакцинации и борьбе с коронавирусной инфекцией, другими темами были передача власти и рост цен. Прямую линию посмотрели свыше 6,3 млн человек.

Такое уже было

В совмещённом формате два крупных мероприятия с участием Владимира Путина состоялись 17 декабря 2020 года. Большая пресс-конференция тогда шла 4 часа 34 минуты и едва не стала рекордной по продолжительности. В 2008 году Путин общался с журналистами всего на шесть минут дольше.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил ИА Регнум, что в целом разговор президента укрепил связь между властью и обществом и тем самым укрепил Россию.