* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомёта во время боя с боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом разведчик ЦВО с позывным Фокс сообщил 22 ноября «РИА Новости».

РИА Новости

Он рассказал, что одно из спецподразделений группировки «Азов» пыталось вести наступательные действия. Но боевики «наступили в лужу» и потерпели поражение.

«Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один из гранатомёта, будучи раненым», — сказал Фокс.

По информации бойцов группировки ЦВО, украинские боевики 15 ноября пытались прорваться к российской оборонительной линии в лесах под Кременной. До этого там активно действовали несколько диверсионно-разведывательных групп «Азова» и других подразделений противника. Некоторые попали в окружение российской воинской группировки «Отважные» и после боёв отступили с потерями.

На этом участке линии соприкосновения подтвержденные потери украинской стороны составили два танка, одну МТ-ЛБ и ещё одну единицу техники — предположительно, БМП или танк. Группировка «Азов» потеряла по меньшей мере 60 человек убитыми и ранеными.

Фокс добавил, что боевики прошли хорошее обучение. Подбитый танк они стали использовать как укрытие, под ним находились снайпер и пулемётчик. Российские бойцы их «выкурили».

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВС России нанесли поражение боевикам «Азова» на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.