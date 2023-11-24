Москва, 24 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю отразили 22 атаки ВСУ на донецком направлении, потери противника составили более 1680 военных. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости

«За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка, десять боевых бронированных машин, 14 орудий полевой артиллерии и 18 автомобилей.

Отмечается, что Южная группировка войск отразила за неделю 22 атаки противника и нанесла огневое поражение живой силе и технике около населённых пунктов Андреевка, Артёмовск, Васюковка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 280 военных. Также противник потерял три танка, одну БМП и четыре пикапа. Подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ.