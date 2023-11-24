Москва, 24 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В МИД России не знакомы со слухами о якобы возможной смене посла РФ в США Анатолия Антонова, заявили в ведомстве 24 ноября журналистам.

Сергей Савостьянов/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

Ранее в один из Telegram-каналов сообщил, что «в Кремле ходят слухи о возможной смене российского посла». Поводом якобы стало чрезмерное применение дипломатом «конфронтационной антиамериканской» риторики и «неконструктивные заявления».

«Не видели, чтобы слухи ходили, в том числе и эти», — заявили «РИА Новости» представители внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что «регулярно бывают в Кремле», и призвали не читать анонимные источники, а следить за сообщениями ведомства на официальных страницах.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин назначил Анатолия Антонова Чрезвычайным и Полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне в августе 2017 года. В 2011–2016 годах Антонов был заместителем министра обороны, затем его назначили заместителем министра иностранных дел. До Антонова послом в США был Сергей Кисляк.