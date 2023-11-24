Москва, 24 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Сборная России по футболу заняла четвёртое место в рейтинге самых дорогих команд, которые пропустят чемпионат Европы — 2024. Об этом 24 ноября сообщил портал Transfermarkt.

Александр Вильф/РИА Новости

Общую стоимость состава российской команды оценили в €157,3 млн.

Возглавила рейтинг сборная Норвегии, футболисты которой стоят в общей сложности €335,4 млн. На втором месте — Швеция (€206,9 млн). Замыкает тройку Ирландия (€161,6 млн).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России не сыграет на турнире из-за отстранения УЕФА.

Как ранее сообщало ИА Регнум, прямую путёвку на Евро-2024 завоевала 21 сборная. На турнире выступят Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия.

Ещё три участника определятся по итогам плей-офф, в котором сыграют 12 команд. 23 ноября определились пары соперников по стыковым матчам за право сыграть в финальной части Евро-2024.