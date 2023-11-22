Берлин, 22 ноября, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Прямую путёвку на чемпионат Европы по футболу 2024 года завоевала 21 сборная. Ещё три участника турнира определятся по итогам плей-офф, за оставшиеся путёвки поборются 12 команд.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Команда Хорватии, одержав победу над Арменией в матче отборочного этапа, стала 21-й участницей чемпионата.

На Евро-2024 гарантированно выступят Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия.

Остальные три участника турнира определятся в стыковых матчах в марте 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Российские клубы и сборные временно отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Украинские футболисты не смогли напрямую отобраться для участия в чемпионате Европы 2024 года. В завершающем отборочном матче украинцы сыграли вничью с командой Италии. Обе сборные набрали по 14 очков, но итальянцы превзошли оппонентов по другим показателям, вырвав прямую путёвку на чемпионат. Для Украины остался шанс попасть на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.