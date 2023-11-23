Ньон, Швейцария, 23 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Определились пары соперников по стыковым матчам за право сыграть в финальной части чемпионата Европы по футболу — 2024. Жеребьёвка прошла 23 ноября в Ньоне (Швейцария).

Global Look Press/Jan Fromme/firo Sportphoto

В 12 жеребьёвки 12 сборных были разделены на три пути, победитель каждого из которых получит право на участие в Евро-2024.

В полуфиналах пути А будут играть Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. В ½ финала пути В встретятся Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. В полуфиналах пути С сильнейшего выявят Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы пройдут 26 марта.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, прямую путёвку на Евро-2024 завоевала 21 сборная. На турнире выступят Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Шотландия, Испания, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия. Ещё три участника определятся по итогам плей-офф, в котором сыграют 12 команд.