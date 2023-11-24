Москва, 24 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Москва с понимаем относится к позиции Сербии, на которую оказывается постоянное давление, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Таким образом он прокомментировал взаимодействие Белграда с НАТО.

«Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения — это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября резидент Сербии Александар Вучич после переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Белград в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом.