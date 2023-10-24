Москва, 24 октября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Министерству обороны России очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35С, сообщили 24 октября в госкорпорации.

РИА Новости/Владимир Астапкович Су-35С

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многофункциональные истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы».

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Владимира Артякова, ОАК вышла на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передает их ВКС.

«Это не последняя поставка авиационных комплексов в этом году. Су-35С — один из основных истребителей на вооружении российской армии и пользуется заслуженным успехом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в ВКС России в текущем году будет поставлено больше истребителей пятого поколения Су-57. Он уточнил, что также компания производит новые партии самолётов Су-35.

До этого вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров высоко оценил эффективность Су-57 в зоне СВО. По его словам, в ходе боевых действий истребитель показал способность решать многоплановые задачи.