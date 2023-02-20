Москва, 20 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу» 20 февраля заявил, что российский истребитель Су-57 решает многоплановые задачи в зоне СВО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57

Также зампред правительства РФ высоко оценил истребители Су-35 и бомбардировщик Су-34, активно применяемые в зоне спецоперации.

«Самолетам Су-35С нет равных в воздушных боях. Это наш бестселлер и на внешнем рынке. Су-34 получили новые возможности, позволяющие результативно уничтожать высокоточным оружием наземные цели», — заявил Мантуров.

Ранее в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) сообщили, что большая часть техники, поставленной Киеву Североатлантическим альянсом, уничтожена Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции.