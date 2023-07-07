Гаага, Нидерланды, 8 июля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверили, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Об этом говорится в распространённом штаб-квартирой пресс-релизе.

Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

ОЗХО подтверждает, что последний запас химоружия, который оставался у США, был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.

Гендиректор организации Фернандо Ариас поздравил все государства-участники и, в частности, США с этим крупным достижением для международного сообщества.

«Окончание уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для ОЗХО. Это важный шаг на пути к достижению цели по полной ликвидации всего химического оружия», — сказал глава организации.

Как сообщало ИА Регнум, в США ликвидированы запасы химического оружия, объявил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

В России последний заряд с химическим оружием уничтожили в сентябре 2017 года. Президент Владимир Путин назвал это событием историческим.