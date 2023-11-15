* внесён в России в реестр террористов и экстремистов

Симферополь, 15 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Национализированные активы украинского олигарха Игоря Коломойского (внесён в реестр террористов и экстремистов) выставят на продажу. Как сообщил 15 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов, в качестве лота на торгах представят центр отдыха «Европа» в поселке Партенит на юге Крыма.

Михаил Маркив/РИА Новости

«Лот включает 37 объектов: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале Константинова.

По его словам, крымские депутаты заочно согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму продали на торгах национализированную квартиру семьи украинского лидера Владимира Зеленского. Недвижимость ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей, в аукционе приняли участие два человека — москвички Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Изначально квартиру площадью 119,5 кв. м. выставили на торги 7 октября и продавали за 24,6 млн рублей. Тогда Константинов назвал её самым востребованным объектом недвижимости, выставленным на торги. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что на полуострове продолжается «национализация имущества врагов России».