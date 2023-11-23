Москва, 23 ноября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Министерство юстиции России готовит проект постановления правительства и ведомственный приказ о введении штрафов в размере от 300 до 500 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов и отсутствие маркировки об иноагенте, заявил 23 ноября заместитель главы ведомства Олег Свириденко.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Речь идёт о любых способах распространения материалов иностранных агентов — посредством книг, интернет-каналов или мессенджеров, сказал чиновник. В качестве примера он привёл канал, который демонстрирует ролики Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Подчас граждане распространяют материалы иноагентов без умысла, но тем не менее оказывают им таким образом поддержку, сказал Свириденко.

«Сейчас просто у нас в конце ноября приказ этот уже будет подписан министром. И мы уже будем применять… Сейчас-то мы просто направляем письма (с предупреждением. — Прим. ред.) А после того как появится постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет этими нарушителями, если они будут нарушать», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что иностранных агентов следует полностью лишить возможности зарабатывать деньги в России и что статус иноагента нужно давать в том числе за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей. Сейчас иностранные агенты лишены возможности получать государственное финансирование, но такого ограничения недостаточно, отметил он.

Статус иностранных агентов с 2012 года присваивается в России лицам и организациям, получающим иностранное финансирование или находящихся под иностранным влиянием. Иностранные агенты должны регистрироваться в качестве таковых в Минюсте и сопровождать пояснением о своём статусе все свои материалы в публичном пространстве.