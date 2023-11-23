Берлин, 23 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Германии военная помощь для Киева оказалась под вопросом из-за проблем с госбюджетом. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

По ее данным, в государственном бюджете Германии на 2024 год образовалась «дыра» в размере 60 млрд евро. В связи с этим конституционный суд страны запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет, сообщает издание.

Авторы отмечают, что если бюджет не будет согласован, то Украина не получит финансовую помощь, а Вооружённые силы Германии не смогут возместить нехватку вооружения, которое отдали ВСУ.

В публикации отмечается, что каждый уничтоженный танк является огромной потерей для украинской армии. У Киева нет возможности вести даже простые ремонтные работы, поэтому поврежденную технику приходится транспортировать в Литву, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз представил государствам — участницам сообщества план по предоставлению Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. Отмечается, что согласно проекту документа, ЕС может взять на себя обязательства обеспечить Украине «устойчивый и долгосрочный механизм» поставок военной техники, который призван способствовать мобилизации европейской оборонной промышленности.

Уточняется, что ЕС намерен продолжить обучать украинских военных, обмениваться с Киевом разведданными и спутниковыми снимками, расширить сотрудничество с представителями военной промышленности Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.