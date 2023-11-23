Москва, 23 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Французская компания Renault не оставила на ранее принадлежащем ей заводе в Москве ни технологий, ни комплектующих, заявил 23 ноября директор по производству автозавода «Москвич» (нынешнего владельца площадки) Олег Масляков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Менеджеры Renault также целенаправленно избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, отметил Масляков в интервью «РИА Новости».

«Бывший иностранный собственник предприятия принял решение закрыть московский завод «Рено» и покинуть рынок России почти в один момент. Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — сказал он.

Сборку с последующим этапом производства новых автомобилей на заводе приходится фактически выстраивать заново, подчеркнул Масляков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, АО «Московский автомобильный завод «Москвич» официально зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России. Основным технологическим партнёром московского завода стал КамАЗ.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приняли участие в торжественном открытии производства нового седана «Москвич 6». Производство удалось сохранить благодаря коллективу, на предприятии расширяют модельный ряд, и выпуск «Москвич 6» запустили в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электромобилю «Москвич 3е», отметил Собянин.