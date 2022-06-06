Москва, 6 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич». Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 3 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка ретро-автомобилей, Владимир Шахрин и его «Москвич»

Согласно выписке из реестра, теперь бывший завод ЗАО «Рено Россия» называется АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Как сообщало ИА REGNUM, основным технологическим партнёром завода «Москвич» станет КамАЗ. Первоначально под маркой «Москвич» возобновится выпуск классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а позднее — наладится производство электромобилей.

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