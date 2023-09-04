Москва, 4 сентября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 4 сентября приняли участие в торжественном открытии производства нового седана «Москвич 6». Об этом мэр столицы сообщил в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»

«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей», — написал он.

Собянин отметил, что производство на заводе «Москвич» удалось сохранить, благодаря коллективу. На предприятии не только наладили производство, выпустив 26 тыс. автомобилей, но и расширяют модельный ряд.

Он сообщил, что выпуск «Москвич 6» запустили в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электромобилю «Москвич 3е». Продажи новой модели начнутся у конце октября, а в 2024 году планируется запустить кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8».

Мэр добавил, что в новых автомобилях есть круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, камера заднего вида и парковочные радары.

Как сообщало ИА Регнум, официально АО «Московский автомобильный завод «Москвич» зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России.

КамАЗ стал основным технологическим партнёром московского завода. В июне 2023 года гендиректором «Москвича» стал Ханс Петер Мозер, который до этого был топ-менеджером компании автомобильного завода в Набережных Челнах.

ИА Регнум 17 июня сообщило, что в III квартал 2023 года стартуют продажи Lada X-Cross 5. Производство новых кроссоверов началось в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. В церемонии открытия приняли участие глава АвтоВАЗа Соколов, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, и глава города Александр Беглов.

Lada X-Cross 5 показали публике на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль создали на базе китайского кроссовера FAW Besturn T55. X-Cross получил двигатель с турбонаддувом мощностью 160 лошадиных сил. Авто также оснастили системами помощи водителю, контролирующими степень его усталости и предупреждающими о выезде из полосы движения. X-Cross имеет адаптивное освещение, систему кругового обзора, кожаный салон и панорамную крышу.