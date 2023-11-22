Москва, 22 ноября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Старший мичман Военно-морского флота РФ Денис Никитин геройски погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ. Об этом сообщили в Черноморском окружном казачьем обществе.

Черноморское окружное Казачье общество

Киевские боевики 10 ноября атаковали базу Черноморского флота в Крыму. Они имели цель — уничтожить российские десантные катеры проекта 11 770 «Серна». Это была комбинированная атака. С помощью противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ нанесли удар по Черноморскому флоту. Одновременно с этим в бухту Узкая проникли четыре безэкипажных катера.

В попытке спасти свой катер 42-летний Денис Никитин погиб. Герой посмертно награждён орденом Мужества. У него остались жена и две несовершеннолетние дочери.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России сообщили об очередной атаке киевского режима. Утром 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Подразделения российской группировки войск «Центр» ударили по трём опорным пунктам ВСУ и районам скопления техники, также поражены около 30 артиллерийских позиций противника на краснолиманском направлении.