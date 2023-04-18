Москва, , 14:32 — REGNUM Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые живут в стране, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

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