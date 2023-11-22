Екатеринбург, 22 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:4.

Иван Шилов ИА REGNUM

В составе минской команды шайбы забросили нападающий Егор Бориков, Ник Меркли, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. У «Автомобилиста» отличился форвард Алексей Бывальцев.

Таким образом, «Динамо» прервало четырёхматчевую серию поражений в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 40 очков после 35 матчей. «Динамо» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 34 очками после 32 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Эта победа стала для «Авангарда» десятой подряд в регулярном чемпионате.