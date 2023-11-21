Челябинск, 21 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM

На 29-й минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв. На 32-й минуте форвард «Трактора» Максим Шабанов восстановил равновесие в счёте. Победу омской команде принёс точный бросок нападающего Рид Буше на второй минуте овертайма.

«Авангард» одержал десятую подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ.

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции и третье в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 47 очков после 33 матчей. «Трактор» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 40 очками после 33 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября магнитогорский «Металлург» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1. «Металлург» одержал восьмую подряд победу в регулярном чемпионате.