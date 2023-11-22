Москва, 22 ноября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Центр» ударили по трём опорным пунктам ВСУ и районам скопления техники, также поражены около 30 артиллерийских позиций противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук добавил, что в районе Серебрянского лесничества российские военные при поддержке артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Потери ВСУ составили около 200 боевиков. Также противник лишился двух автомобилей. Кроме того, российский FPV-дрон уничтожил 12-миллиметровый миномёт противника, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ударные вертолёты Ка-52 группировки Центрального военного округа при поддержке БПЛА и группы передовых авиационных наводчиков поразили долговременный опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. В Минобороны РФ отметили, что Ка-52 поразили цель ударом 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет.

В рядах ВСУ за два года на 40% возросло число женщин-военнослужащих. Таким образом, на долю женщин приходится более 7% от общей численности ВСУ. По состоянию на октябрь 2023 года число женщин в ВСУ превысило 62 тысячи человек. При этом непосредственно в зоне боевых действий находится около 5 тысяч женщин, а украинские власти не хотят сокращать этот показатель, считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов.