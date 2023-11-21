Москва, 21 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Пять тысяч женщин в составе ВСУ на линии фронта — это большой показатель, который власти Украины уже не захотят сокращать. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Ml1/Global Look Press

Ранее в Telegram-канале медийной площадки Минобороны Украины Military Media Center раскрыли, что в ВСУ за два года на 40% возросло число женщин-военнослужащих. Таким образом, женщины сейчас составляют более 7% от общей численности ВСУ. По состоянию на октябрь текущего года число женщин в ВСУ превзошло 62 тысячи человек. При этом непосредственно в зоне боевых действий находится около 5 тысяч женщин.

Военный политолог Глазунов отметил, что у ВСУ очень большие потери, и уже совсем не хватает мужчин. Поэтому украинское руководство приходит к решению жертвовать женщинами.

«Но боевые действия, война — это мужская работа. Вы представляете, какая психика будет у женщин после этого? Особенно тех, которые стреляют и убивают. Зеленский вообще соображает, что он делает? Ведь он же уничтожает генофонд Украины! Они должны были бы беречь своих женщин и девушек от боевых действий, защищать их, а не на убой посылать. И даже пять тысяч на линии фронта — это уже большая цифра», — подчеркнул Глазунов.

Он допустил, что показатели уже не будут сокращаться, и власти будут только наращивать присутствие женщин в рядах ВСУ. По мнению эксперта, не стоит обращать внимание на условные цифры из статистики, которые говорят, что большая часть женщин всё же находится в тылу, потому что это всё равно подвергает огромному риску украинок-военнослужащих.

«На войне тыла не бывает. Сегодня здесь тыл, и более менее безопасная обстановка, а завтра там уже ожесточённые бои. Зеленский жертвует украинским генофондом. Причём не понятно, ради чего. Ведь ясно, что киевскому режиму не победить», — добавил эксперт.

По мнению Глазунова, глава киевского режима полноценно выполняет «указ» президента США Джо Байдена — «воевать до последнего украинца». И этому способствует украинская пропаганда, которая подаёт Россию в образе тёмных сил, сравнивает с орками из «Властелина колец», как заметил Глазунов. И на фоне антироссийских лозунгов среди мирных граждан, среди украинок в тылу также растёт русофобия. Поэтому эксперт не исключил, что весомую часть женщин-военных могут составлять и добровольцы.

«Пропаганда вынесла мозг всей украинской нации. Но женщины не имеют представления, что такое настоящие боевые действия. Это не голливудский фильм с Деми Мур. Это не красиво, в реальности — грязь, кровь и части тела на земле», — отметил Глазунов.

Он также объяснил, почему украинские власти не пытаются восполнить недостающее число бойцов на линии фронта иностранными наёмниками. По мнению Глазунова, уже спустя почти два года продолжающихся боевых действий и отсутствия успеха у ВСУ даёт наёмникам осознание бесперспективности этого проекта.

«Среди них тоже не так много идиотов. Многие понимают, что им предстоит воевать с одной из сильнейших армий в мире. Которая оснащена и самолётами, и ракетами, и новейшими технологиями. Один только «Солнцепёк» чего стоит! И деньги мёртвым уже не нужны будут», — заключил военный эксперт.

Американская газета The New York Times 8 ноября написала, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Отмечается, что украинское командование давно отменило ограничения для должностей, которые в прошлом могли занимать только мужчины, в числе таковых снайперы, командиры танка, водители грузовиков и пулемётчики. Кроме того, по данным газеты, Киев повысил возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет.

Как ранее передавало ИА Регнум, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт в Киеве. Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны.

9 ноября глава киевского режима подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Власти Украины уже санкционировали призыв на военную службу ограниченно годных граждан, в том числе с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы, а также с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами. Обсуждается дальнейшее расширение списка заболеваний и особенностей, которые не будут становиться препятствиями для призыва.