Москва, 18 ноября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Внешность одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат, о выходе на свободу которого стало известно ранее, изменилась до неузнаваемости, сообщил 18 ноября Telegram-канал «112».

Александр Пустовалов

«Он сильно похудел и отрастил волосы, никаких хирургических операций у него не было», — говорится в сообщении.

На счету Пустовалова 22 убийства. В том числе — киллера Александра Солоника, нескольких лидеров преступных группировок и криминальных авторитетов, сотрудников полиции и прокуратуры. В 2005 году киллера приговорили к 23 годам колонии по обвинению более чем в 20 убийствах, а в 2016-м добавили ещё год к сроку.

Как 18 ноября сообщало ИА Регнум, Саша Солдат вышел из колонии строгого режима в посёлке Монино Московской области. Он будет находиться под контролем правоохранителей ещё три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции. Ему также запретили выезжать за пределы Москвы и выходить на улицу в ночное время.

В начале 90-х Саша Солдат состоял в Ореховской преступной группировке. Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он убил около 30 человек, в их числе сотрудники полиции. В состав ОПГ входили многие бывшие спортсмены.

Приговор киллеру выносили три раза. Сначала он отбывал наказание во Владимирском централе, а затем в исправительной колонии №9 в Тверской области.