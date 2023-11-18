Красногорск, 18 ноября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат вышел из колонии строгого режима в посёлке Монино в Московской области. Об этом 18 ноября сообщило «РИА Новости».

Пустовалов Александр

«Пустовалов будет под контролем правоохранителей ещё три года, два раза в месяц мужчина должен отмечаться в полиции», — говорится в материале.

Кроме того, ему запрещено покидать город, в котором он проживает и выходить на улицу в ночное время.

Пустовалову выносили приговор три раза. В общей сложности он получил 24 года заключения. Сначала он отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в исправительной колонии-9 в Тверской области.

В начале 90-х Саша Солдат состоял в Ореховской преступной группировке (ОПГ). Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Ореховская ОПГ — одна из ключевых преступных группировок Москвы 1990-х годов, получила своё название от района Орехово-Борисово, где проживало большинство её членов. В состав ОПГ входили многие бывшие спортсмены. Влияние группировки распространялись не только на Южный административный округ, но и на всю Москву.

Приговор по обвинению более чем в 20 убийствах Постовалову вынесли в 2005 году. В 2016 году установили его причастность ещё к четырём убийствам. Убийца задушил в Греции члена курганской ОПГ Александра Солоника (по прозвищу Саша Македонский).

Как сообщало ИА Регнум, первый приговор одиннадцати участникам банды, получившим за особо тяжкие преступления сроки до 24 лет лишения свободы, вынесли в 2005 году.

В сентябре 2007 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению организатора Ореховской организованной преступной группировки Олега Пылева. Его признали виновным в 11 убийствах, покушениях на убийство, организации преступного сообщества и бандитизме.

В сентябре 2006 года брата Олега Пылева ― Андрея приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, причём ему вменяли убийство киллера Александра Солоника и его гражданской жены Светланы Котовой.

Южный окружной военный суд 14 сентября 2023 года приговорил криминального авторитета Аслана Гагиева, главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, к пожизненному заключению. Наказание Гагиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима.