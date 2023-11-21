Газа, Палестина, 22 ноября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о смерти удерживаемой в секторе Газа израильской заложницы.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Мы объявляем о смерти поселенки Ханы Кацир, о готовности освободить которую по гуманитарным соображениям мы объявляли ранее», — сообщили в Telegram-канале представителя группировки Абу Хамзы.

Он обвинил Израиль в промедлении, которое привело к гибели заложницы-израильтянки.

Как сообщало ИА Регнум, по словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС о достижении перемирия вышли на финишную прямую. При этом подробности до достижения окончательной договорённости он приводить не стал. О параметрах соглашения станет известно «в подходящее время», сказал он.

По данным телеканала CNN, в результате обсуждаемой сделки между Израилем и ХАМАС по пленным обговаривается освобождение по большей части детей. Предполагается, что также из плена в первую очередь освободят израильтян и тех, кто имеет двойное гражданство.