Доха, 21 ноября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС о достижении перемирия вышли на финишную прямую. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, слова которого передаёт «РИА Новости».

«Переговоры об условиях перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договорённости. Мы не можем знать её подробности до достижения определённой договорённости в её конечном виде», — цитирует аль-Ансари агентство.

Также сообщается, что о параметрах соглашения станет известно «в подходящее время».

Ранее председатель политбюро радикалов Исмаил Хания заявил, что палестинское движение ХАМАС и израильские власти близки к заключению перемирия в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, в статье газеты The Washington Post от 18 ноября написали, что США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе.