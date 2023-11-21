Брюссель, 21 ноября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Европарламент 21 ноября на своей официальной странице в Х (Twitter) опубликовал карту с Крымом в составе России, передаёт киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как только комментаторы обратили на это внимание ведущих аккаунта, публикация была удалена, а позднее вместо неё появилась другая, с «исправленной» картой.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в опубликованной утром инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над её исправлением», — написали ведущие аккаунта.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Ряд западных стран, в том числе страны ЕС, считают Крым частью Украины.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта. В подписи к видео отмечалось, что конфликт принёс лишь разрушения и стал причиной гибели сотен тысяч людей. При этом Крым был обозначен как часть России. Позднее в видеоряд были внесены изменения, и Крым стал обозначаться тем же цветом, что Украина в границах 2014 года.

В октябре 2023 года жена главы киевского режима Елена Зеленская на встрече с представителями компании Google пожаловалась, что при запросе из России Крым отображается как часть РФ, а при запросе из Европы — как спорная территория. Она призвала изменить карты таким образом, чтобы Крым в любом случае «был» украинским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленской, иронически поинтересовалась, не попросила ли ты отображать украинскими и бутики Cartier.