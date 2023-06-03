Будапешт, 4 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти Венгрии передумали и в политическом рекламном видеоролике с изображением карты Европы обозначили Крым территорией Украины, а не российской, как это было в первом варианте.

Кадр из видео: Itt az ideje a békének! 2023 Карта Украины по версии правительства Венгрии. Русский Крым. Июнь 2023 г.

В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ, принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на карте полуостров отмечен красным цветом, как украинская территория.

О причинах смены позиции венгерских властей не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Венгрии на своём канале опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта и с картой Украины без Крыма. В подписи к видео отмечается, что конфликт принёс лишь разрушения и стал причиной гибели сотен тысяч людей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3810861" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На одном из кадров видео показана в виде иллюстрации карта Украины — территория страны выделена красным цветом на зелёном фоне и Крым не включён в её состав.

На Украине возмутились подобной публикацией и назвали такие действия со стороны венгерского правительства провокацией. В министерстве иностранных дел Украины посчитали, что отсутствие полуострова в составе территории страны на карте противоречит заявлениям Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дипломаты заявили, что Венгрия должна «прекратить провокации» и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Временный поверенный Украины в Будапеште выразил официальный демарш венгерской стороне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости сделать всё, чтобы ещё до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров. Он подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней. Политик считает, что для Украины начало большого наступления станет «кровавой баней».