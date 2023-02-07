Киев, 7 февраля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев с официальным визитом, 8 февраля сообщили в офисе украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

В сообщении отмечается, что украинские власти расценивают первую заграничную поездку нового главы немецкого ведомства как знак поддержки Киева. В офисе также выразили благодарность ФРГ за решение поставить танки для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля нидерландская газета Reformatorisch Dagblad написала о том, что в Киев прибыло несколько членов комитета по иностранным делам палаты представителей Нидерландов (нижней палаты парламента). Их принял заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.