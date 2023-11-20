Анкара, 20 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению к скорейшему подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом 20 ноября он заявил в обращении после заседания правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё раз призываю Армению взять руку дружбы, протянутую ему нашими азербайджанскими братьями», — сказал Эрдоган.

По его словам, урегулирование карабахского конфликта открыло новую эпоху в регионе, но определённые силы на Западе не хотят с этим мириться.

Он добавил, что руководство Армении должно искать безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями.

Как ранее сообщало ИА Регнум, замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василис Марагосподписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. лава дипмиссии ЕС заявил, что Евросоюз готов усилить присутствие миссии в Армении, чтобы осуществлять мониторинг армянской стороны границы и видеть, что делается.

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, будто Баку готовится к новым боевым действиям. По его словам, властям его страны кажется подозрительным, что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном.

Позже представитель МИД Азербайджана, комментируя слова премьер-министра Пашиняна, призвал официальные лица Армении воздержаться от необоснованных и противоречивых заявлений в пользу практических шагов в мирном процессе.