Баку, 19 ноября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало Армению воспользоваться сложившейся ситуацией и способствовать установлению мира на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь главы ведомства Айхан Гаджизаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, подрывающих мирные перспективы», — сказал он.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства, комментируя слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Азербайджан якобы готовится к войне, призвал официальные лица Армении воздержаться от необоснованных и противоречивых заявлений в пользу практических шагов в мирном процессе.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что Баку готовится к новым боевым действиям и «развязыванию агрессии против Армении».

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, закончившиеся через день согласием Степанакерта на условия Баку. В результате регион были вынуждены покинуть более 100 тысяч этнических армян, а 15 октября в столице Нагорного Карабаха был поднят государственный флаг Азербайджана.

В октябре 2022 года Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию.