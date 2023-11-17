Москва, 17 ноября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Власти Украины не хотят обменивать тяжело раненных бойцов ВСУ, потому что не желают оказывать им помощь. Об этом 17 ноября заявил мобилизованный в 2022 году раненый украинский пленный Валерий Вавко, у которого парализована нижняя часть тела.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Насчёт обмена: я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трёхсотые [раненые], не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — привел его слова ТАСС.

Пленный уточнил, что его мобилизовали из города Хмельницкого на западе Украины и он служил механиком-водителем в 95-й десантно-штурмовой бригаде украинских войск. В ходе боёв в районе Кременной в ЛНР получил ранение в спину, после чего его забрали российские военные, оказавшие ему помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября военный ВСУ Владимир Пиявка, взятый в плен российской армией, отказался от участия в процедуре обмена пленными с ВСУ и пожелал остаться в России. По словам Пиявки, он принял такое решение из-за действий командования украинской армии, бросившего своих подчиненных, «как мяса кусок».

Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 29 октября рассказал, что военные ВСУ почти каждый день на разных направлениях спецоперации решаются добровольно сдаться в плен. По его словам, больше всего таких случаев фиксируется на артёмовском направлении (ДНР).