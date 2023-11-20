Анкара, 20 ноября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Аланьяспор» Фатих Текке заявил, что ждёт приглашения от санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

IMAGO/Seskimphoto/Global Look Press Фатих Текке

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — сказал Текке.

В текущем сезоне «Аланьяспор» под руководством Текке занимает 12-е место в чемпионате Турции. На счету команды набрала 10 очков в 12 турах.

Текке выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2006 по 2009 год. Он провёл за команду 73 матча, в которых забил 24 гола.

Как ранее сообщало ИА Регнум, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не намерен в зимнее трансферное окно расставаться с полузащитниками Алексеем Сутормиными Александром Ерохиным.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что недоволен тем, что в «Зените», который считается флагманом отечественного футбола, очень мало российских игроков. При этом он подчеркнул, что эта проблема не относится к его деятельности.