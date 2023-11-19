Москва, 19 ноября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин недоволен тем, что в петербургском ФК «Зенит», который считается флагманом отечественного футбола, очень мало российских игроков. Об этом он заявил 19 ноября на пресс-конференции перед игрой против Кубы.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Тренер сборной России Валерий Карпин

Журналисты попросили тренера прокомментировать то, что от сине-бело-голубых на встрече с кубинцами будут только два футболиста.

«Расстраивает. Что с этим делать? Это надо спросить у флагмана нашего футбола. Там играет мало россиян. Видимо, проигрывают конкуренцию», — сказал Карпин.

Он подчеркнул, что эта проблема не относится к его деятельности. На вопрос о том, все ли российские футболисты готовы к встрече, он сказал, что готовы.

Как сообщало ИА Регнум, встреча российской и кубинской команд состоится 20 ноября в 19:00 (мск) на стадионе «Волгоград Арена». Это будет первая встреча сборных двух стран за всю историю постсоветской России.

Экс-футболист ФК «Зенит» и бывший член российской сборной Владислав Радимов, комментируя предстоящую игру с Кубой, заявил, что она будет очень важной для «Острова Свободы». По его мнению, кубинцы смогут увидеть уровень игры, к которому нужно стремиться.